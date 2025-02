Control 2, Max Payne remakes et Alan Wake 2, le studio Remedy prend la parole et donne des infos

On était déjà au courant depuis novembre dernier que Alan Wake 2 était enfin rentable, grâce à ses 1.8 million de copies vendues, mais aujourd'hui, c'est devant ses investisseurs que le studio Remedy a confirmé la bonne santé de son jeu. Dans un rapport financier qui est accessible aux yeux de tous, on peut donc constater que les ventes du jeu ont dépassé la barre des 2 millions de copies (à la date arrêtée du 31 décembre 2024), et que le jeu a enfin remboursé ses frais de développement et les dépenses marketing. En gros, depuis début janvier 2025, chaque vente d'un jeu Alan Wake 2 termine enfin dans les poches de Remedy. En plus des chiffres, ce document permet de comprendre que le développement de Control 2 va entrer "dans sa phase de pleine production d'ici la fin février 2025", tandis que les remakes de Max Payne 1 et Max Payne 2 "progressent à un rythme régulier". Mais ce n'est pas tout, on a aussi appris que FBC Firebreak, qui n'est autre que le spin off multi de Control, continue d'avancer dans sa production, tandis que le test technique fermé en décembre dernier s'est soldé par une réussite. De quoi rassurer tous les gens qui ont mis un peu de leurs sous dans le capital du studio finlandais...