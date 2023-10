Alan Wake 2 : une nouvelle vidéo avec du gameplay, le cauchemar est réel

Alan Wake 2 fait indéniablement partie des gros jeux du mois d'octobre et va tenter de tout faire pour avoir sa place parmi les gros AAA de cette fin d'année. Histoire de nous rappeler que cette suite sera plus sombre et lorgnera davantage du côté du survival horror, les développeurs de Remedy Entertainment ont décidé de dévoiler une nouvelle grosse vidéo. C'est un mélange de séquences de gameplay inédites, avec des interventions des membres de l'équipede création. On nous explique l'intérêt de jouer deux personnages différents, d'apporter des séquences d'investigation, d'insuffler des combats plus féroces, avec des ennemis plus coriaces. L'idée est en effet d'augmenter la tension à chaque nouvelle rencontre et d'utiliser toutes les capacités physiques de chaque personnage pour s'en sortir. Et puis, le jeu devrait aussi surprendre au niveau de son scénario qui s'annonce aussi intéressant et torturé que le premier. La sortie d'Alan Wake 2 est attendue pour le 27 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.