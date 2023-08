Alan Wake 2 : il y aura des passages en live-action dans le jeu, et explications sur le Dark Place

C'était le one more thing de la conférence nocturne de la gamescom 2023, Alan Wake 2 était de retour avec un nouveau trailer, qui n'a pas manqué de faire réagir. En effet, celui-ci comporte pas mal d'éléments nouveaux, comme des révélations sur le sénario, et notamment ce qui se passe dans le Dark Place, le lieu où il reste prisonnier après avoir sauvé sa femme à la fin du premier épisode. On apprend qu'il est enfermé dans cet antre de la folie depuis treize ans, où ses cauchemars, ses peurs et ses histoires se matérialisent autour de lui. Depuis treize ans, il tente de ne pas sombrer dans la folie et d’écrire une histoire capable de modifier la réalité qui l’entoure dans le but de s’échapper. En vain, jusqu’à présent... De quoi relancer toute la psychose autour de ce personnage torturé qui a continué d'écrire pour ne pas sombrer dans la folie.







Mais ce trailer a été aussi l'occasion de comprendre que des passages en live-action sont attendues dans le jeu, histoire d'apporter encore plus d'impact aux cinématiques. Concernant le deuxième personnage, pas de nouvelles informations, mais Saga Anderson aura un rôle majeur à jouer, puisque c'est elle qui va faire la connexion avec la disparition d'Alan Wake plus de 10 ans avant...



La sortie d'Alan Wake est attendue pour le 27 octobre désormais sur PC, PS5 et Xbox Series, histoire de laisser passer tous les gros jeux de cette fin d'année.