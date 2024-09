Alan Wake 2 : le DLC "The Lake House" nous emmènera dans le monde de Control

Bien qu'Alan Wake 2 ne soit pas encore rentable pour le studio Remedy Entertainment, il continuera de recevoir du contenu supplémentaire. On savait qu'un DLC allait débarquer cet automne et le State of Play en amont du Tokyo Game Show 2024 nous a permis d'en savoir un peu plus sur cette histoire qui se tiendra en parallèle de l'intrigue principal du jeu. Evidemment, les joueurs de Control auront percuté sur les similitudes que partage ce bureau fédéral perdu au milieu d'une forêt. Un lieu vide de toute présence humaine et jonché de cadavres avec une ambiance si pesante qu'on a déjà envie de découvrir ce qui s'est passé ici. Le studio Remedy avait expliqué que Alan Wake allait avoir des connexions avec Control, il semblerait que tout prend forme avec cette extension The Lake House. Sa sortie est programmée pour courant octobre.