Alan Wake 2 : deux DLC narratifs et le NewGame Plus, les premiers détails

Quelques jours déjà que Alan Wake 2 est sorti dans le commerce, et en plus de jouir d'une excellence presse, le titre de Remedy Entertainment semble également bien se placer dans la course du GOTY 2023. Du côté du studio finlandais, on pense déjà à la suite, et on apprend que du contenu post-lancement est d'ores et déjà prévu. Il y aura pour commencer un mode NewGame Plus, bien apprécié des joueurs, et qui introduira une nouvelle difficulté, Nightmare de son nom, sachant qu'on gardera tout l'arsenal et l'équipement qu'on aura débloqué dans la première run. Mais ce n'est pas tout, il est précisé que le New Game Plus proposera un scénario "altéré" avec de nouveaux documents à récupérer et des vidéos inédites à regarder.



Un peu plus tard dans l'année, au printemps 2024, on pourra profiter du premier DLC répondant au nom de "Night Springs" et jouera sur la série télé qu'on aperçoit dans le jeu sur les postes de télévision. Cela signifie que l'aventure prendra la forme d'un format épisodique, introduira sans doute de nouveaux personnages du jeu et jouera sur l'altération entre fiction et réalité. Quant au deuxième DLC, baptisé "The Lake House", il traitera d'un groupuscule qui s'est installé sur les bords du lac de Bright Falls et que beaucoup pensent qu'il s'agit du FBC de Control, cette organisation fédérale chargée d'enquêter sur les événements paranormaux. Puisque Alan Wake 2 fait déjà référence à Control dans son aventure principale, il y a de forces chances pour que les deux univers cohabitent ensemble de manière officielle dans ce second DLC. En revanche, pas de date de sortie pour "Lake House" dont la production a commencé récemment. On espère du coup plus de combats que la trame principale.



Vous pouvez retrouvez notre test d'Alan Wake 2 ci-après.