Alan Wake 2 : le DLC "The Lake House" versera dans l'horreur pure, nouveau trailer

Le Xbox Partner Preview de Microsoft a ouvert les festivités avec Alan Wake 2, ou plutôt son deuxième DLC, The Lake House qui avait été teasé il y a environ trois semaines. Ce dernier tranchera avec le premier contenu Night Springs qui proposait des histoires un peu loufoques, puisque The Lake House versera dans l'horreur pure, voire glauque. Mieux, Remedy Entertainment va pouvoir enfin faire le lien entre Alan Wake et Control, leur précédent jeu, et ainsi créer cette fameuse passerelle dont le studio parle depuis un moment. L'histoire de The Lake House va nous permettre d'incarner l'agent Kieran Estevez du Bureau Fédéral de Contrôle, qui va devoir enquêter sur une overlap (anomalie) dans la mystérieuse Lake House, un lieu rempli de secrets, et surtout d’un tableau vivant énigmatique d'où sortent des créatures putréfides. Ces créatures là, ce sont les Painted, des bestioles qui peuvent se confondre et se mouvoir dans la peinture et qu'il faudra abattre le plus vite possible pour ne pas se faire ouvrir en deux.







Sortie prévue pour le 22 octobre pour ce The Lake House, c'est-à-dire dans quelques jours à peine. Et d'ailleurs si jamais vous décidez de relancer une partie complète d'Alan Wake 2, ces événements du DLC seront intégrés à l'histoire principale. Bon à savoir, non ?