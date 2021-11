Zelda Game & Watch : l'achat compulsif ? Notre unboxing, notre avis et notre comparatif

Disponible à la vente depuis le 12 novembre dernier, la Game & Watch The Legend of Zelda arrive dans les bacs un an pile poil après la sortie de la Game & Watch Mario qui avait initié le retour de ces jeux électronique des années 80. Il faut dire que Nintendo a toujours eu le chic de proposer du neuf avec du vieux et cette réédition d'un objet culte ayant bercé notre enfance revient pour les 35 ans de la série The Legend of Zelda. Et quand bien même Nintendo n'a pas souhaité être aussi prolixe que pour les 35 printemps de Mario, on constate de belles améliorations pour ce Game & Watch aux teintes vertes lutin. La première chose assez évidente, c'est la présence de 4 jeux (The Legend of Zelda : The Legend of Zelda II : The Adventure of Link, Zelda : Link's Awakening et Vermin qui reprend le concept de la Game & Watch Ball où Link doit taper sur la tête de taupes qui sortent de leur trou). Parmi les améliorations, on observe aussi un présentoir décoré avec une Triforce et qui sert de béquille pour celles et ceux qui souhaitent se servir de la machine comme réveil ou minuteur. On aurait préféré une véritable béquille en lieu et place de cette solution un peu bancale, on va pas vous mentir. On note également la présence de 2 boutons supplémentaires, Start & Select, qui viennent se loger au-dessus des touches A et B. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire de la fabrication, les matériaux et les finitions, on vous suggère de regarder notre vidéo ci-après.