Yakuza Like a Dragon : un gros trailer avec des bastons en veux-tu en voilà

Ichiban Kasuga et même le système de combat, prenant traditionnellement la forme d'un beat them all, s'en ira vers d'autres horizons, ceux du tour par tour !Pour le reste, pas de doute, il s'agit bien d'un Yakuza en bonne et due forme et ce nouveau trailer en atteste largement. Presque cinq minutes de gameplay majoritairement centrées sur les bastons, oui, mais aussi les quelques activités loufoques auxquelles l'on pourra s'atteler : sortie prévue en exclusivité sur PlayStation 4 le 16 janvier prochain... au Japon. Dans nos contrées, il va falloir attendre encore quelque temps, mais on ne sait pas combien exactement.