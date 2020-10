Yakuza Like a Dragon : une vidéo consacrée aux à-côtés, il y aura de quoi faire

Kazuma

Kiryû en introduisant un tout nouveau héros en la personne d'Ichiban Kasuga, les développeurs n'ont donc pas renoncé aux traditionnels à-côtés de la série. Et à la toute fin de la vidéo, on nous fait comprendre que le karaoké comprendra des chansons traduites et doublées en anglais. La playlist sera composée non seulement de morceaux bien connus des fans, mais aussi de musiques inédites.Pour mémoire, Yakuza : Like a Dragon sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4 et PC, et pas avant le 2 mars 2021 sur PS5.

LISTE DES CHANSONS DU KARAOKE