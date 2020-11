Test Yakuza Like a Dragon : plus tactique, toujours aussi dynamique, un épisode épique

Le Test





La série Yakuza, qu'on peut grosso modo définir comme un croisement entre Shenmue et Mafia, en est donc aujourd'hui à son septième épisode principal. Si Like a Dragon ne porte pas de numéro en occident, le jeu s'appelle bel et bien Ryū ga Gotoku 7 au Japon. Il ne s'agit donc pas d'un spin-off, malgré deux changements de taille. Le premier concerne l'arrivée d'un tout nouveau personnage principal, puisque Kazuma Kiryu a officiellement pris sa retraite avec Yakuza 6. Il faudra désormais compter avec Ichiban Kasuga, un yakuza au grand cœur très attachant. Ses premiers pas dans la série ne sont pas simples, puisque le premier chapitre du jeu le fait directement passer par la case prison, où il passera ses plus belles années. Pourquoi ? Comment ? Nous prendrions grand plaisir à vous résumer son parcours ici, mais nous préférons vous laisser découvrir tout cela par vous-mêmes. En effet, ce prologue contient d'emblée quelques twists scénaristiques, et il serait regrettable de venir gâcher ces effets de surprise. Il y est évidemment question de familles mafieuses, et ce premier chapitre donne déjà le ton des suivants. On y trouve aussi bien de l'humour absurde que des moments d'émotion réels. C'est une des grandes forces du jeu, qui arrive à mixer avec élégance des ingrédients quasiment contradictoires.







De plus, l'aventure n'hésite pas à nous donner le contrôle de "losers" relativement âgés, bien loin des clichés de force et de jeunesse habituels. Ainsi, Ichiban sort de taule à 42 ans et se retrouve sans un sou et sans-abri. Il commence par collaborer avec un autre quadragénaire SDF, ainsi qu'avec un ancien détective, viré de son poste à deux mois de la retraite sans aucune indemnité. Certes, quatre autres personnages plus "solides" pourront ensuite être recrutés dans l'équipe (dont une charmante hôtesse), mais ce trio initial sert grandement le scénario, en lui permettant d'aborder des thématiques assez rarement évoquées dans les jeux vidéo (pauvreté, déclassement social, vieillesse…). Toujours avec ce ton si particulier, tantôt sérieux, tantôt loufoque. A ce propos, attendez-vous à éclater régulièrement de rire, le jeu n'hésitant pas à multiplier les situations absurdes et délirantes. Qu'il s'agisse de discerner un pêcheur d'un délinquant qui urine dans la rivière, en fonction de leur posture alors qu'on les observe de dos, ou de combattre des yakuzas portant des couches-culottes, tout est possible !





TABASSEZ-LES TOUS !





Les combats justement, parlons-en ! Il s'agit là de l'autre évolution majeure de cet épisode, qui abandonne l'aspect "beat 'em up"habituel pour un système au tour par tour. On en voit déjà qui râlent au fond de la salle, mais le résultat s'avère réellement plaisant. Car si ces affrontements ajoutent évidemment une grosse couche tactique, ils restent malgré tout très dynamiques, grâce à des animations explosives, des effets sonores percutants, des mini QTE, et un rythme toujours soutenu. Une option de résolution automatique des combats est bien présente mais, en pratique, on préfèrera généralement garder le contrôle sur l'action. C'est à la fois plus efficace, plus agréable et plus gratifiant. Les différents combattants interviennent donc chacun leur tour, et quand vient celui d'un des héros, le joueur peut essentiellement choisir entre cinq actions majeures. Les "Attaques" de base suffisent pour terrasser les adversaires les plus faibles, tandis que "Parer" permet de se protéger des coups les plus dévastateurs et d'éviter ainsi l'application de malus. Le menu "Acolytes" sert quant à lui à appeler à l'aide de costaux alliés, à la manière des invocations d'un Final Fantasy. L'option "Objets" permet de sélectionner un item salvateur, généralement de la nourriture qui redonne de la vie ou bien des boissons qui rechargent les points de mental. Enfin, ces derniers remplacent la mana des univers fantastiques, et servent à déclencher des "Aptitudes" qui ne manquent pas de piquant. Quelques exemples tirés de la panoplie de Nanba, le SDF : "regard implorant" permet d'apitoyer un ennemi afin qu'il nous donne un objet, "haleine putride" réduit la défense des adversaires, "raid de pigeons" consiste à lancer des graines sur un combattant afin qu'il se fasse attaquer par les volatiles, et "vomi de flammes" revient à jouer au cracheur de feu grâce à l'abus d'alcool (qui n'est pas bon pour la santé). Cliché ? Attendez-donc de voir Saeko l'hôtesse donner des coups de sac à main, ou prendre des poses sexy pour perturber le camp adverse. On frôlerait presque le politiquement incorrect, mais ne comptez pas sur nous pour le regretter.







COMME UN DRAGON QUEST