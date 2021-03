Yakuza Like a Dragon : le jeu débarque aujourd'hui sur PS5, un trailer de lancement qui détone

Yakuza : Like a Dragon débarque aujourd'hui sur PS5. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que le héros de cet épisode - qui se déroule dans la ville de Yokohama - s'appelle Ichiban Kasuga. Clairement, son exubérance tranche avec le caractère plus taciturne de son illustre prédécesseur Kazuma Kiryû.



Si l'on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série au fil des époques, Yakuza : Like a Dragon dépoussière tout de même le système de combat avec des mécaniques propres au RPG. Et visiblement, les développeurs ont eu raison de croire en leur poisson d'avril puisque la majorité des fans adhèrent à la formule. D'ailleurs, Toshihiro Nagoshi (le créateur de la licence) a déjà exprimé son souhait de poursuivre dans cette voie avec Yakuza 8.





Disponible depuis l'année dernière sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PS4,