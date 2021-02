Yakuza Like a Dragon : un superbe collector chez Pix'n Love, voici son contenu premium

Yakuza : Like a Dragon n'avait pas eu le droit à une édition collector digne de ce nom. Le tir va être rectifié puisque Pix'n Love vient d'annoncer une édition spéciale sur PS5 limitée à 1 000 exemplaires. Proposée à 79,90€, cette version premium regroupe le jeu de base, un artbook de 128 pages dans lequel on trouvera des croquis préparatoires, des artworks inédits et des interviews de Toshihiro Nagoshi (game director de Yakuza Studio), Hiroyuki Sakamoto (le producteur) et Masayoshi Yokoyama (le scénariste). Il y aura aussi 4 lithographies, un certificat d'authenticité numéroté et une boîte en carton avec couleurs Pantone pour lui donner un effet métallique.

Sorti en novembre 2020,





Cette édition numérotée comprend :

- Le jeu Yakuza: Like a Dragon pour PlayStation 5™.

- Un livre artbook de 128 pages regroupant de nombreuses illustrations et les interviews exclusives de Toshihiro Nagoshi, Hiroyuki Sakamoto et Masayoshi Yokoyama.

- Un certificat d'authenticité numéroté.

- 4 lithographies.

- Une boîte cartonnée inédite avec couleurs Pantone.