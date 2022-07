Yakuza : la série débarque en force sur le PlayStation Plus, le détail du programme

Yakuza 6 : The Song of Life bouclera le programme, toujours en 2022, pour les détenteurs d'un compte Premium et Extra. À noter que la saga Yakuza est déjà disponible sur le Xbox Game Pass de Microsoft, y compris The Yakuza Remastered Collection qui, comme son nom le laisse deviner, réunit Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered et Yakuza 5 Remastered.





Si Yakuza : Like A Dragon figure dans la liste des jeux dont les membres du PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium) pourront profiter gratuitement durant le mois d'août, ce n'est que le début. En effet, Sony Intertactive Entertainment fait savoir via le PlayStation Blog que sept autres jeux de la série vont garnir le contenu de son service en ligne. Ainsi, Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 débarqueront dans le Catalogue (Premium et Extra) dès le mois d'août, ce qui permettra aux néophytes de comprendre comment la série a débuté avec l'illustre Kazuma Kiryû.Plus tard dans l'année, ceux disposant d'une formule Premium pourront bénéficier de Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered et Yakuza 5 Remastered. Enfin,