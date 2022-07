PlayStation Plus : les jeux gratuits d'août 2022 sont connus, Yakuza Like a Dragon dans le lot

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe (PS4, PS5) complète la sélection mensuelle.





Sony Interactive Entertainment a communiqué la liste des jeux dont les membres du PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium) vont pouvoir profiter gratuitement du 2 août au 6 septembre. Il y a tout d'abord Yakuza : Like A Dragon (PS4, PS5), le premier épisode mettant en scène Ichiban Kasuga en lieu et place du charismatique Kazuma Kiryû. En termes de gameplay, le jeu se démarque de ses prédécesseurs par son système de tour par tour typique des RPG que SEGA compte bien conserver comme révélé l'an passé Le second jeu proposé n'est autre que Little Nightmares (PS4) qui, on le rappelle, s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Si un troisième opus devait voir le jour, ce serait sans Tarsier Studios, la structure suédoise ayant été rachetée par Embracer en 2019 et ayant teasé une toute nouvelle licence en mai dernier . Enfin,