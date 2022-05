Little Nightmares 3 en développement ? Les créateurs de la licence teasent un nouveau jeu

Little Nightmares 3 était en développement ? C'est en tout cas ce qu'espèrent secrètement un certain nombre de personnes depuis que Tarsier Studios s'est mis à teaser un nouveau jeu sur Twitter. En réalité, les chances de voir débarquer un troisième épisode conçu par le studio suédois sont quasi nulles. En effet, après avoir été racheté par Embracer en 2019, la structure avait confié vouloir tourner la page et créer des nouvelles licences. De son côté, Bandai Namco Entertainment avait tenu à rappeler qu'il possédait les droits de la franchise, et que si Little Nightmares 3 il devait y avoir, ce serait forcément avec la collaboration d'un autre studio. Vu le nombre d'exemplaires vendus (plus de 3 millions pour Little Nightmares, 1 million pour Little Nightmares 2), il aurait tort de s'en priver.







Quant à Tarsier Studios, bien malin celui qui peut deviner ce qu'il se cache derrière ce teasing, même si l'on peut s'attendre à un jeu tourné vers l'horreur compte tenu de l'ambiance sonore et des quelques visuels qui ne font absolument pas penser aux Bisounours. Peut-être que la réponse tombera le mois prochain lors d'une des conférences prévues - le Xbox & Bethesda Games Showcase ou le Summer Game Fest, par exemple.



