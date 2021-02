Little Nightmares : 3 millions d'exemplaires pour le 1er épisode, un nouveau trailer pour sa suite

Sorti en avril 2017, soit il y a quasiment 4 ans (déjà !), le premier Little Nightmares est parvenu à se faire une place au soleil parmi les grands jeux de ce monde. Reprenant un peu l'esprit des jeux de Playdead à la LIMBO structurellement parlant, le titre s'est surtout forgé une identité propre, souvent angoissante parfois malsaine. Un combo d'idées plutôt bienvenu et qui a plus à un grand nombre de joueuses et de joueurs, surtout si l'on se fie aux derniers chiffres de vente que Bandai Namco Entertainment vient de nous partager. Il s'est en effet écoulé 3 millions d'exemplaires du premier épisode, ce qui permet à sa suite de partir sur de bonnes bases. Le jeu arrive d'ailleurs dans 2 jours et le test est d'ores et déjà disponible dans nos colonnes . Spoil : c'est un bon cru. On en profite pour vous lâcher le trailer de lancement de ce Little Nightmares 2.