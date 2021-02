Test Little Nightmares 2 : une suite solide et une aventure plus cauchemardesque que jamais

Le Test

C'est en 2017 que les indépendants de Tarsier Studios ont réellement commencé à faire parler d'eux, à l'occasion de la sortie de Little Nightmares. Quatre ans et deux millions d'exemplaires vendus plus tard, les développeurs suédois reviennent à la charge avec un second volet toujours édité par Bandai Namco. On ne change pas une équipe qui gagne ! Nous allons voir que cette nouvelle aventure se situe effectivement dans la droite lignée de la précédente, même si quelques nouveautés répondent heureusement à l'appel.

Le héros de ce deuxième volet se prénomme Mono, mais ne comptez pas sur le jeu pour vous informer de ce détail puisque nous avons affaire une nouvelle fois à une aventure dépourvue de textes et de dialogues. Ce qui pourrait être considéré comme un défaut ailleurs constitue plutôt une force ici, car ce minimalisme sert incontestablement l'ambiance, angoissante et sombre. La direction artistique s'exprime à travers une image granuleuse, une palette de couleurs limitée et des éclairages rares, histoire de ne jamais laisser un instant d'espoir au joueur. La bande-son fait écho à ces judicieux choix esthétiques, puisqu'elle mêle bruitages inquiétants, grognements gutturaux et thèmes musicaux simples mais entêtants. Autant le dire d'emblée, tout ce qui concerne l'atmosphère relève de la franche réussite.







Glauque à souhait, l'univers oppose des enfants littéralement hauts comme trois pommes à des adultes géants et monstrueux, qui ne manqueront pas de les dévorer à la moindre occasion. Si l'on retrouve là l'une des caractéristiques du premier épisode, les développeurs ont tout de même tenu à élargir le spectre du second en matière d'environnements. Alors que l'aventure initiale se déroulait dans un lieu unique (un gigantesque bateau), nous avons aujourd'hui droit à cinq décors différents, qui correspondent à autant de chapitres. Le premier nous place dans une forêt inquiétante débordant de pièges et finit par nous faire rencontrer un terrifiant chasseur, dont l'allure évoque plutôt celle d'un tueur en série. Le second segment du jeu se déroule dans une école, et l'antagoniste principal prend alors la forme d'une maîtresse d'école aussi sévère que terrifiante. Vient ensuite l'heure de visiter un hôpital, manifestement psychiatrique, où l'on doit jouer à cache-cache avec un homme en camisole de force. Le quatrième chapitre nous oppose à des habitants d'immeubles obnubilés par leur télévision ainsi qu'à un mystérieux homme dégingandé. Quant au grand final, nous ne vous en dirons strictement rien afin ne pas gâcher la surprise. Sachez seulement qu'il s'avère relativement inattendu et extrêmement plaisant (tout en restant sinistre à souhait, bien entendu).





DOUBLE SIX