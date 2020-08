Little Nightmares II : un trailer bien glauque et une date de sortie, direction 2021

Signal Tower tout en faisant (très) attention aux personnages qui rôdent dans le coin. S'il n'est pas vraiment un pur jeu d'horreur à proprement parler, l'ambiance s'annonce assurément très sombre, voire carrément glauque et, bizarrement, plutôt attrayante.



En tout cas, il faudra encore patienter un peu avant de s'immerger dans ce monde loufoque puisque le tout nouveau trailer nous dévoile enfin une date de sortie : Little Nightmares II sortira le le 11 février 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Concernant les versions PS5 et Xbox Series X, il faudra encore patienter un peu puisqu'elles sont prévues plus tard, dans l'année.





Lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020, un focus fut fait sur l'univers étrange et sacrément sombre de Little Nightmare II : dans la peau de Mono, on devra avec Six s'en aller du côté de la