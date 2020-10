Little Nightmares 2 : un trailer bien glauque pour Halloween

Avec Halloween qui approche, les éditeurs essaient de trouver des moyens pour surfer sur cette fête devenue ô combien importante en termes de communication. C'est le cas de Bandai Namco Entertainement qui vient de publier un nouveau trailer de Little Nightmares 2 dont la sortie est fixée au 11 février 2021. Il faut dire que le jeu se prête parfaitement à l'ambiance lugubre de Halloween et ce nouveau trailer nous permet de constater que cette suite enchaînera les séquences assez glauques avec ce même principe d'essayer de survivre dans un monde de géants où la mort rôde à chaque coin de ruelles sombres.

La sortie de Little Nightmares 2 est calée au 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series, sachant que le jeu proposera une mise à niveau gratuite vers les consoles next gen' si vous disposez déjà du jeu d'origine.