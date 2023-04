Little Nightmares : la franchise est un carton commercial, des chiffres qu'on n'attendait pas

Sorti en 2017, Little Nightmares est un jeu qui a toujours rêvé de plaire au plus grand nombre. Et bien, il faut croire que ce jour est arrivé, puisque Bandai Namco Entertainment nous annonce que la licence a dépassé les 12 millions d’unités vendues. Un succès presque inattendu de la part de son éditeur Bandai Namco, qui s'est empressé de relayer la bonne nouvelle et même d'en faire une jolie slide. Bandai Namco n'a pas souhaité révélé le détail des chiffres, c'est-à-dire sur quelle plateforme le jeu s'est le plus vendu, mais a souhaité prendre la parole pour glisser un mot sur "la franchise Little Nightmares". Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe s'est exprimé : "Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de Bandai Namco Europe, Tarsier Studios, Engine Software et Supermassive Games, qui ont su créer de grands jeux tout en développant la franchise sur de nouveaux supports." De quoi partir sereinement.