Little Nightmares 2 : Bandai Namco bombe le torse, le jeu s'est très bien vendu

Disponible depuis le 11 février dernier sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, Little Nightmares 2 s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. C'est en effet ce qu'annonce Bandai Namco Entertainment via le compte Twitter du jeu, en remerciant bien évidemment tous ceux qui ont pris part aux aventures de Mono et de Six. A titre de comparaison, le premier épisode - sorti en 2017 - compte quelque trois millions de jeux écoulés.On profite de l'occasion pour rappeler que les développeurs suédois de Tarser Studios - qui a été racheté par Embarcer Group - ont l'intention de créer d'autres licences au grand dam des fans de Little Nightmares. Après, si la qualité est identique, personne ne dira non. Désormais, ils se savent attendus. Au cas où, notre test de Little Nightmares 2 se trouve à cette adresse