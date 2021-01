Little Nightmares 2 : voici 10 min de gameplay dans une école morbide

En parallèle des sessions de preview proposées à la presse, Bandai Namco Entertainment nous invite à découvrir un peu plus de gameplay de Little Nightmares 2, dont la sortie est attendue pour le mois prochain. L'occasion de découvrir un peu plus Mono, qui n'est autre que le personnage central de cette suite, un petit garçon assez mystérieux qui porte un sac de papier sur la tête. Bien sûr, Six sera toujours de la partie, mais elle ne sera présente qu'en sidekick et dirigée par l'I.A. Elle n'apparaît cependant pas dans la vidéo de gameplay de 10 minutes qui suit, mais on peut en revanche noter les différences entre les deux personnages dans leur façon de se comporter face aux ennemis. L'ambiance du jeu est toujours aussi lugubre et les développeurs de Tarsier Studios semblent être allés un peu plus loin dans le côté effrayant du jeu. Rendez-vous le 11 février prochain pour savoir si cette suite mérite les quatre années qu'on a attendues.