Little Nightmares 2 : on y a joué, et l'ambiance est toujours aussi glauque !

Sorti il y a déjà presque quatre ans (le temps file à une vitesse, ma bonne dame…), Little Nightmares a marqué quelques esprits, en raison d'un univers extrêmement sombre et d'une direction artistique sans faille. Beaucoup de joueurs ont encore en tête l'image de Six, cette minuscule héroïne vêtue d'un ciré jaune. Il faut dire que le premier volet de ce qu'on peut désormais considéré comme une série s'est tout de même écoulé a plus de deux millions d'exemplaires. Evidemment, de tels chiffres de vente ne pouvaient qu'inciter Tarsier Studios et Bandai Namco à développer une suite ! Avant de tester pleinement Little Nightmares II le mois prochain, nous avons déjà pu parcourir les deux premiers chapitres de l'aventure.

Cette fois ce n'est plus Six que l'on contrôle, mais un pauvre petit garçon prénommé Mono. Son identité exacte reste tout de même un mystère pour le moment, car il se promène en permanence avec un sac en papier sur la tête. L'ambiance glauque du premier épisode est clairement de retour ! En revanche, le jeu se veut légèrement moins claustrophobique que son prédécesseur. En effet, il nous propose désormais des environnements variés et même quelques décors extérieurs, alors que Little Nightmares premier du nom se déroulait dans un unique endroit (un gigantesque bâteau). Ce n'est pas la seule nouveauté que nous avons pu découvrir grâce à cette version preview, puisque la majeure partie de l'aventure semble devoir être parcourue à deux. Non pas en coop, mais avec un compagnon dirigé par l'intelligence artificielle.







Ce partenaire n'est autre que Six, que l'on retrouve évidemment avec plaisir. Nous pouvons d'ores et déjà vous rassurer sur son comportement, qui ne brise jamais l'immersion. Elle réagit de manière crédible à ce qu'il se passe, ne se met jamais en travers de notre chemin, ne se bloque pas dans les décors, et s'avère bien utile pour passer certaines énigmes, que ce soit en nous faisant la courte échelle, en nous aidant à pousser un objet, ou en déclenchant un mécanisme à notre place. Bref, voilà une IA qui semble être réellement bien scriptée, et nous espérons qu'elle gardera ce comportement exemplaire tout le long de l'aventure. Little Nightmares II progresse également graphiquement, grâce à des effets atmosphériques plus convaincants et des modélisations plus détaillées. Quant à la direction artistique, elle s'avère toujours aussi forte. Ses proportions improbables et ses tons monochromes participent grandement à instaurer une ambiance réellement angoissante.





PROMENONS NOUS DANS LES BOIS…