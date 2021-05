Yakuza : la série gardera son format de RPG au tour par tour, SEGA l'a confirmé

Maintenant que Judgment est lancé sur de bons rails, avec la ressortie du jeu sur PS5 et de sa suite Lost Judgment, SEGA a pris la décision que son autre série phare, Yakuza, allait prendre un chemin différent. Depuis l'épisode 7, intitulé Like a Dragon, la saga a viré du côté du combat au tour par tour, un changement que certains n'ont pas apprécié, préférant le temps réel. Mais pour Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, et Kazuki Hosokaw, son producteur, le prochain Yakuza gardera cette même structure. C'est à nos confrères de IGN que la nouvelle a été officialisée et qui prouve que l'envie de faire évoluer la série vers un système RPG semble être la nouvelle lubbie de son créateur. Peut-être une manière d'attirer un nouveau public et de faire basculer les anciens vers la série des Judgment. En vrai, c'est stratégiquement malin.