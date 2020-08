Yakuza Like a Dragon : un trailer complètement déjanté et une date de sortie

chiban Kasuga continuera sa carrière criminelle le 13 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One tandis que les versions PS5 et Xbox Series X seront proposées dès lors que ces consoles arriveront dans le commerce.



Histoire de nous mettre un peu plus d'eau à la bouche encore, l'éditeur nippon a également publié une nouvelle bande-annonce particulièrement farfelue, mettant l'accent sur votre future ascension dans la mafia japonaise : comme vous pourrez le voir, celle-ci pourra se faire par bien des moyens... véritable dragon à l'appui. Allez, pourquoi pas.





S'il est déjà sorti au Japon, nous autres pauvres occidentaux devons encore attendre patiemment la sortie de Yakuza Like a Dragon : SEGA vient enfin de mettre un terme aux attentes et annonce, enfin, une première date dans le calendrier. Ainsi, le nouveau héros de la saga I