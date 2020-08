Yakuza Like a Dragon : la tête brûlée Koichi Adachi se présente en vidéo

Saeko Mukôda, SEGA remet ça avec le même principe : présenter un personnage de Yakuza Like a Dragon par le biais de son doubleur anglophone. Aujourd'hui, c'est donc Koichi Adachi qui passe à la casserole grâce au discours de son interprète Andrew Morgado, représenté ici dans une vidéo de près de deux minutes.



Une bonne occasion d'apprécier le caractère bien trempé de cet acolyte du fameux héros Ichiban Kasuga qui, on le rappelle, sera la figure de proue de ce septième opus prévu en novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notons que le titre débarquera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X en temps voulu.





Après avoir fait un petit focus vidéo sur la demoiselle