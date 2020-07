Yakuza Like a Dragon : aucune version PS5 n'est visiblement prévue

Beaucoup d'espoirs reposent sur Yakuza Like a Dragon qui, s'il est déjà sorti sur PlayStation 4 en début d'année au Japon, doit encore s'offrir au reste du monde fin 2020. Tout récemment, le jeu s'est fait repérer chez les organismes de classification nord-américain et européen, l'ESRB et le PEGI, et a alors offert quelques informations à son sujet : il sera déconseillé aux joueurs de moins de 18 ans en France et débarquera bien sur PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X... mais visiblement pas sur PS5.Aucune mention de la prochaine console de Sony n'a été remarqué, laissant alors penser que SEGA ne dispose réellement d'aucun plan pour la machine : un geste plutôt étonnant quand on sait les affinités historiques de la franchise Yakuza avec le géant japonais. Du côté de Microsoft, le soft s'appuiera en tout cas du système Smart Delivery, permettant aux personnes possédant la version Xbox One de récupérer gratuitement l'édition Xbox Series X quand cette dernière sera disponible.