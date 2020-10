XIII Remake : pas de bol, la version Switch se voit retardée

Pas plus tard qu'hier, nous vous faisions part d'un tout nouveau trailer de l'alléchant XIII Remake, centré sur toutes les armes que notre redoutable héros exploitera. Il y en aura pour tous les goûts (d'ailleurs, la vidéo est disponible ici ) et il nous tardait clairement d'être le 10 novembre prochain pour mettre les mains dessus. Seulement voilà : si la refonte sortira bien à cette date sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la version Switch, elle... n'arrivera pas en temps et en heure.Pour en profiter, il faudra donc patienter jusqu'à 2021 comme nous l'indique Microids : on ne sait pas quand - la fenêtre est même très vague - et on ne sait même pas pourquoi précisément mais il va falloir faire avec. Du moment que l'on écope d'une version peaufinée, ça nous va.