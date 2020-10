XIII Remake : un trailer coloré et explosif pour présenter tout l'arsenal, ça va barder

Refonte attentionnée du jeu culte de 2003, XIII Remake se détaille aujourd'hui un peu plus à travers une toute nouvelle bande-annonce pleine de gameplay : on ne va pas s'en plaindre puisque jusqu'à présent, le projet s'est fait relativement discret, s'étant même vu repoussé de nombreux mois. Qu'importe, le chantier avance visiblement très bien et ce nouveau trailer nous présente tout l'arsenal, ou du moins une grosse partie, que l'on pourra utiliser durant l'aventure : pistolet, revolver, lance-roquette, AK-47, fusil de sniper et autres gadgets dignes de 007 seront au programme de ce FPS au style acidulé prévu le 10 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Allez-vous sortir la carte bleue pour (re)découvrir ce classique ?