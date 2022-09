XIII Remake : XIII Remake : la version Switch s'offre un nouveau trailer pour la grosse mise à jour de 2022

C'est aujourd'hui que sort la grosse mise à jour consacrée à XIII, le remake chapeauté par Microids. Non seulement la version de 2020 a été revue et corrigée par un nouveau studio, Tower Five, mais en plus, le jeu se permet une petite escapade sur PS5 et Xbox Series, mais également Nintendo Switch, l'une des rares consoles sur laquelle le jeu n'avait pas atterri il y a deux ans. Pendant un an et demi, les équipes de Tower Five ont repris la copie cabossée de PlayMagic et ont retravaillé plusieurs aspects du jeu. Nouvelle direction artistique, HUD retravaillé, I.A. améliorée, sound design retouché et l'ajout du mode multijoueur absent de la première version. Pour les gens qui n'avaient pas revendu le jeu en 2020, ils peuvent effectuer cet update de manière totalement gratuite et se retrouver avec un nouveau jeu. On devrait vous proposer un test très prochainement pour savoir si c'est bien mieux que ça.