XIII Remake : une version PS5 et Xbox Series en même temps que la grosse mise à jour, du gameplay

rançais Tower Five (Lornsword : Winter Chronicle), chargé de corriger toutes les erreurs faites par PlayMagic, le studio à l'origine du remake catastrophique sorti en 2000. Ce que l'on savait pas en revanche, c'est que Microids préparait une version next gen' de son jeu, à savoir PS5 et Xbox Series X|S. Sony Interactive Entertainment a profité du 15 août férié en France pour balancer une vidéo de gameplay sur sa chaîne YouTube et nous présenter une petite séquence de jeu. Alors vu comme ça, difficile de voir les changements entre les deux versions, mais Microids assure qu'un gros travail de fond a été réalisé par la nouvelle équipe. On sait que la direction artistique a été modifiée, que l'I.A. des ennemis a été améliorée et que les bugs ont été corrigés. Mais ce n'est pas tout, ça sera aussi le bon moment pour intégrer le mode multijoueur qui était absent de la version de 2020. Les joueurs ayant acheté le jeu il y a 2 ans pourront bénéficier de cette nouvelle version gratuitement par le biais d'une mise à jour et ça, c'est plutôt cool. Rendez-vous le 13 septembre prochain pour le verdict final donc.









On le sait depuis fin juin, XIII Remake aura droit à une seconde chance puisque le jeu ressortira le 13 septembre prochain dans une version remaniée par les F