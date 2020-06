XIII Remake : voici le premier trailer de gameplay, de gros changements en perspective

William Vance et Jean Van Hamme, avec toujours ces belles onomatopées qui apparaissent à chaque impact. Encore quelques mois de patience donc.





Annoncé il y a un peu plus d'un an pour une sortie initiale à novembre 2019, XIII Remake est désormais attendu pour le 10 novembre prochain. Une année supplémentaire pour les développeurs de PlayMagic qui vont pouvoir peaufiner davantage ce remake que les joueurs vont pouvoir redécouvrir. En attendant, Microïds (qui est l'éditeur) nous propose une premier trailer de gameplay, permettant de mieux se rendre compte des changements opérés par cette restauration complète. Si les graphismes en cel-shading sont restés, on constate que tout a été refait from scratch comme disent nos amis anglo-saxons. Les niveaux semblent avoir subi de profonds changements, même si on reconnaît facilement tous les éléments d'origine. Il faut dire que le chantier était important puisque XIII était à la base un jeu sorti sur la génération PS2, GameCube et Xbox en 2003 et que depuis, les canons ont bien changé. Toutefois, on retrouvera toute l'ambiance du jeu originellement développé par Ubisoft, mais aussi des BD de