XIII Remake : une mise à jour majeure pour sauver le jeu, tous les détails

On est curieux de voir le résultat. L’ensemble du jeu a été retravaillé par le studio, de la direction artistique à l’IA en passant par de nombreuses corrections techniques", est-il souligné également. On précise que jusqu'à 13 joueurs pourront s'affronter en multi.Nous avons conscience que la sortie initiale de XIII Remake sur PlayStation 4, Xbox One et PCn’atteignait pas les standards souhaités par les joueurs, reconnaît Stéphane Longeard, CEO de Microids. Il y a plus d’un an, nous avons pris ladécisiondeconfier la reprise de la production au studio rochelais Tower Five qui a déjà travaillé avec nous à plusieurs occasions, notamment en portant avec succès le jeu Agatha Christie – The ABC Murders sur Nintendo Switch. Nous voulions vraiment corriger en profondeur le jeu et ainsi proposer aux possesseurs de XIII Remake une mise à jour gratuite digne du jeu original. Ces nombreuses améliorations ont été intégrées directement à la version Nintendo Switch et l’ajout du mode multijoueur sur l’ensemble des versions clôture le développement du jeu. Nous avons hâte que les joueurs du monde entier puissent mettre la main sur cette mise à jour conséquente, dès la fin de l’été, afin de(re)découvrir les aventures du célèbre agent XIII.

En charge du suivi du jeu depuis plus d’un an, avec notamment des améliorations et des corrections significatives qui seront mises à disposition des joueurs pour les versions PlayStation 4, Xbox One et PC, le studio prépare également l’arrivée du contenu multijoueur", nous explique-t-on en effet. Toutes ces retouches seront contenues dans une mise à qui sera également déployée le 13 septembre. "