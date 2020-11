Test XIII Remake : from hero to zero, le contrôle-qualité aux oubliettes

Le Test





Avant de charger la mule et de tirer sur l'ambulance, rappelons quelques fondamentaux en ce qui concerne le scénario de XIII. On y incarne un héros amnésique, accusé d'avoir assassiné le président des Etats-Unis et portant un tatouage "XIII" sur la clavicule gauche. De fil en aiguille, le héros en apprend un peu plus sur qui il est vraiment, et découvre l'existence d'une organisation secrète constituée de vingt membres, chacun d'entre eux abritant son identité derrière un nombre romain. L'ambiance de polar politique fonctionne plutôt bien, et ce remake a l'intelligence de ne pas chercher à dénaturer l'expérience d'origine sur le fond. Ainsi, le scénario, le gameplay et les différents niveaux sont repris quasiment à l'identique. Cette fidélité assure d'un bon dosage entre action et infiltration, puisque tel était le cas du jeu de 2003. On retrouve donc le plaisir d'assassiner en toute discrétion nos ennemis à l'aide de couteaux de lancer, d'arbalète-sniper ou de pistolet muni de silencieux. De temps à autre, il est permis de se défouler et de faire parler la poudre, les mitrailleuses, fusils à pompe et autres lance-roquettes étant également de la partie. Naturellement, les graphismes ont été améliorés et il faut reconnaître que certains panoramas font leur petit effet. Ainsi, le chemin tout en feuillages d'automne qui mène au sanctuaire ou les rayons du soleil qui illuminent les paysages enneigés ne manquent pas de charme.







De plus, le character design des personnages principaux a été revu, de manière à mieux correspondre avec la bande dessinée. XIII et le major Jones ressemblent ainsi nettement plus à leurs homologues de papier qu'auparavant. Bizarrement, ces améliorations graphiques vont de pair avec un certain nombre de dégradations. Les flocons de neige balancés par le vent qui embellissaient certains niveaux ont par exemple totalement disparu. Plus gênant encore, le jeu s'éloigne des effets bande dessinée qui lui donnaient tant de caractère. Les apparitions de bordures blanches simulant des cases de BD sont moins nombreuses, les cinématiques proposent également moins de découpage en cases, il y a moins d'onomatopées qui apparaissent à l'écran, et le trait de cel-shading a notablement perdu en épaisseur. La direction artistique devient donc plus générique et moins marquante. Mais nous allons voir qu'il y a hélas encore bien d'autres choses à reprocher au jeu…

XIII BUGS À LA DOUZAINE