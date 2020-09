Xbox Series X/S : Microsoft présente la nouvelle fonction Share, partager ses parties sera vraiment facile

La prochaine Xbox Series X (sans oublier la Xbox Series S, bien entendu) sera l'occasion pour Microsoft d'appuyer son aspect communautaire : cela passe par de nouveaux menus qui seront disponibles aussi bien sur les consoles de salon que sur téléphones et une manette qui disposera d'un mystérieux bouton Share. Celui-ci se détaille justement aujourd'hui par le biais d'une vidéo dédiée : il sera possible de prendre screenshots et vidéos de nos parties simplement et de les partager immédiatement, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la messagerie Xbox. Autrement plus novateur, on pourra récupérer nos extraits directement depuis les plateformes mobiles grâce à internet, ce qui devrait simplifier encore davantage leur transfert un peu partout.On rappelle que la Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles le 10 novembre 2020 au prix respectif de 499,99 euros et 299,99 euros.