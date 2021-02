Xbox Series X : un mode FPS boosté pour améliorer encore plus la rétrocompatibilité

ce mode va permettra à certains jeux de doubler (voire quadrupler) son framerate et ce, sans la moindre intervention de la part des développeurs.

S'il y a bien une fonctionnalité avec laquelle Microsoft domine son sujet, c'est la rétrocompatibilité. Un engagement pris par le géant américain depuis 2015 qui a fait de cette option l'un de ses chevaux de bataille et qui s'est concrétisée avec brio depuis l'arrivée sur le marché de la Xbox Series X. Filtrage des textures grandement amélioré, conversion du HDR de façon automatisée, performances améliorées et temps de chargement réduits, jouer à des jeux Xbox 360 ou Xbox One sur une Xbox Series X est un plaisir certain que bon nombre de constructeurs devraient s'inspirer. Mais il semblerait que Microsoft souhaite aller encore plus loin, en témoigne l'annonce d'une nouvelle fonctionnalité qui répond au nom de "FPS boost" et qui vient d'être expliqué en long, en large et en travers par le biais d'un post - très intéressant - sur le Xbox Wire . On apprend en effet que grâce à cette nouvelle techno, pourtant encore à l'état embryonnaire, queCela paraît un brin surréaliste, mais des jeux qui ont été développés en 30 images par seconde par exemple sur Xbox 360 ou Xbox One vont pouvoir tourner en 60fps sur Xbox Series X grâce à ce mode "FPS boost". Ce dernier va permettre de repousser la limite de framerate au niveau système de la console, et ainsi dépasser la cible initiale sans aucune intervention dans son code source. Microsoft précise néanmoins que seuls certains jeux pourront bénéficier de ces améliorations de framerate, mais que l'objectif est évidemment de généraliser au maximum cette pratique qui devrait non seulement soulager le travail des développeurs, mais aussi satisfaire la demande des joueurs. D'ailleurs, les premiers jeux qui peuvent d'ores et déjà profiter de ce FPS Boost dès à présent sont Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. On apprend que New Super Lucky’s Tale tourne désormais à 120 images par seconde, tandis que UFC 4 affiche un joli à 60 images par seconde, même sur Xbox Series S.D'autres jeux arriveront et Microsoft promet d'annoncer les listes régulièrement, sachant que le joueur sera averti des améliorations grâce à l'intégration de nouvelles icônes ainsi que des paramètres dédiés dans une future mise à jour système. Il sera possible en effet de se rendre dans les options du jeu et dans la section “Gérer le jeu”, on pourra activer ou désactiver le FPS Boost, mais aussi le mode Auto HDR. Mieux, on sera averti visuellement si le jeu auquel on est en train de jouer profite ou non du FPS Boost. Il suffira d'appuyer sur le bouton Guide de la manette Xbox. On pourra même basculer entre les deux versions du jeu, celle avec ses options techniques d'origine ou sa version optimisée par le FPS Boost. Propre.