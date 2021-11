Xbox Series S : Microsoft fait appel à Khaby Lame, la célèbre star de Tik Tok

Black Friday, Thanksgiving, Noël, les fêtes de fin d'année sont là et du côté des éditeurs et des constructeurs, on se creuse les méninges pour se faire remarquer auprès du grand public. Chez Microsoft, pour booster un peu plus la campagne marketing de la Xbox Series S, on a décidé de faire appel à Khaby Lame. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, surtout si vous n'avez pas installé l'application Tik Tok sur votre smartphone, et pourtant ce jeune homme de 21 ans est devenu l'homme le plus influent de la plateforme avec plus de 121 millions de followers. Depuis plus d'un an lorsque la pandémie de COVID s'est abattue dans le monde, Khaby Lame fait rire des millions de personnes sans prononcer un seul mot, simplement en faisant usage de ces mimiques comiques. Sa formule magique ? Tourner en dérision d'autres vidéos publiées sur les Internets, comme des tutos censés simplifier la vie des gens alors qu'elles sont complexes ou n'ont pas de sens. C'est avec ce même principe qu'il met en avant la Xbox Series S, en prouvant qu'il est plus simple de jouer à Fortnite pour fabriquer une cabane plutôt que de tenter d'en construire une bancale de ses propres mains. Le publicité fonctionne à merveille avec plus de 235 000 vues en même pas 48h, surtout que Khabe n'oublie pas de faire rire avec son expression faciale.