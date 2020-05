Xbox : Microsoft dévoile sa nouvelle collection printemps, photos à l'appui

Hoody Cuvilinear : 54,99 euros





Veste Edge - 84,99 euros





Polo Sphère - 32,99 euros





T-Shirt Camouflage - 32,99 euros





T-Shirt Color Block - 22,99 euros





Hoody Color Block - 54,99 euros





Veste bomber classique - 69,99 euros





T-Shirt Sphère X019 - 22,99 euros





Pin's Gears - 8,99 euros

Ce n'est un secret pour personne : la longévité d'une marque dépend largement de sa popularité et le merchandising en est évidemment l'un des leviers très importants. Microsoft l'a bien compris et a mis en place son propre magasin virtuel , commercialisant de nombreux vêtements à l'effigie Xbox, mais pas que puisque l'on peut y retrouver aussi des sections réservées à ses propres franchises comme Gears of War, Forza ou encore Halo. Bref, si de nombreux produits sont déjà proposés, la firme en rajoute une couche en dévoilant sa nouvelle collection printemps intégrant des hoodies, des bombers, des t-shirts ou même des badges pour sustenter sa large communauté. Nous vous avons compilé quelques photos et prix juste ci-dessous.Si intéressés, la liste exhaustive est disponible à cette adresse : c'est d'ailleurs là que vous devrez sortir la carte bleue en temps voulu. Bon shopping.