Xbox : c'est officiel, le prix des jeux va aussi augmenter dès 2023, tous les détails

Sony PlayStation ne sera plus le seul constructeur à être pointé du doigt dans la hausse des prix que subit le jeu vidéo depuis quelques mois. En effet, dans un article posté par IGN.com il y a quelques minutes, il est annoncé que Microsoft va augmenter le tarif de ces jeux first-party de 60$ à 70$ aux Etats-Unis, et ce dès le début de l'année 2023. Des jeux tels que Forza Motorsport, Redfall et Starfield coûteront 69,99$ à leur lancement, sachant qu'ils seront également disponibles sur le Xbox Game Pass le même jour. "Ce prix reflète le contenu, l'envergure et la complexité technique de ces titres", a déclaré un porte-parole de Microsoft à IGN, avant d'ajouter : "Comme pour tous les jeux développés par nos équipes chez Xbox, ils seront également disponibles avec le Game Pass le jour même de leur lancement." A ce stade, on ne sait pas si les autres pays seront touchés par cette hausse de prix, mais il y a de fortes chances pour que le reste du monde suive la même trajectoire. Si cette augmentation est appliquée en France, il faudra donc s'attendre à voir des jeux coûter la somme de 80€ pour les titres exclusifs sur Xbox Series.



Cette décision n'est pas vraiment une surprise dans le sens où Phil Spencer était resté évasif quant à l'augmentation des tarifs chez son concurrent Sony annoncé en août dernier. Reste à savoir maintenant si le hardware et d'autres services verront leur prix grimper à leur tour, on parle évidemment des consoles et du Xbox Game Pass. Compte-tenu de la confoncture actuelle, on ne voit pas pourquoi Microsoft se priverait de faire comme tout le monde...