Xbox Game Pass : le patron de Take Two aurait-il révélé le nombre d'abonnés par mégarde ?

On le sait, depuis l'échec de la Xbox One face à la PS4, Microsoft s'est fixé une règle d'or : ne plus communiquer de chiffres autour de ses consoles et autres services. Si le constructeur américain s'autorise quelques petites entorses lorsqu'il faut gonfler les pecs, il reste globalement assez discret. Concernant le Xbox Game Pass, il faut remonter au mois de janvier dernier pour obtenir des chiffres officiels . Dix-huit millions de souscriptions, c'est ce que Microsoft annonçait pour son service d'abonnements, ce qui prouve le succès de ce dernier. Mais depuis, plus rien. Il aura fallu attendre une table ronde au Wrap’s The Grill 2021 entre Phil Spencer, le patron de Xbox et Strauss Zelnick, PDG de Take Two (la maison-mère de Rockstar Games et de 2K Games) pour avoir des nouvelles. Ce dernier semble en effet avoir révélé par mégarde les derniers chiffres du Xbox Game Pass, mettant alors Phil Spencer dans une situation inconfortable...

Phil Spencer : En réalité, nous avons enregistré notre plus grosse année l'an passé alors que nos abonnements continuaient de croître.

Strauss Zelnick : Il me semble que la dernière fois que nous avons vérifié, il y avait 30 millions d'abonnés, tu confirmes Phil ? C'est quelque chose comme ça ?

Phil Spencer : Le dernier chiffre public que nous avons communiqué était de 18 millions…

Erreur ou boulette de la part de Mr Zelnick ? Quand on écoute bien l'intervention de Phil Spencer, il se dégage un sentiment de gêne qui semble prouver que le patron de Take Two aurait fait fuiter des informations que Microsoft aurait préféré garder confidentielles. Toujours est-il que de passer de 18 millions d'abonnés à 30 millions en neuf mois est une très belle performance. Il faut dire que Microsoft a su imposer son service au grand public, avec des formules qui s'adapte selon les portes-feuilles (12,99€/mois pour la version Ultimate, soit 155,98€ par an). Cela permet d'accéder à des centaines de jeux à télécharger, sans avoir à acheter le moindre d'entre eux en boutiques. Un gain de temps et d'argent considérable. Si le consommateur en sort grandi et gagnant, du côté de Microsoft, le service est loin d'être rentable encore. Mais comme le sait, la bagarre va se jouer sur la durée...