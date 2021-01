Xbox Game Pass : 18 millions d'abonnements, Microsoft bombe le torse

Microsoft s'était pourtant juré de ne plus communiquer de chiffres de ventes autour de ses consoles ni de ses services, mais quand il s'agit du Xbox Game Pass, le constructeur se permet une petite entorse à la règle d'or qu'il s'est imposé lui-même. A l'occasion des résultats financiers de son dernier trimestre qui ont été rendus publiques, nous avons appris que 18 millions de souscriptions ont été enregistrées pour le Xbox Game Pass, soit 3 millions de plus par rapport à septembre 2020 puisque 15 millions d'abonnements avaient été recensés. Il faut dire qu'avec la sortie des Xbox Series X et S, Microsoft a donné un sacré coup de fouet sur la communication du service, qui s'impose doucement mais sûrement auprès du grand public. On peut aussi imaginer que l'arrivée du EA Play et l'annonce du rachat de Bethesda Softworks ont sans doute permis d'augmenter la côte de popularité du service.



Selon les chiffres évoqués par Satya Nadella, le CEO de Microsoft, pas moins de 70% des possesseurs de Xbox Series X|S se sont abonnés au Xbox Game Pass. Il s'agit d'un taux d’adoption énorme qui explique l'engagement des joueurs à la marque Xbox. Dans la foulée, Satya Nadella n'a pas manqué de divulguer les chiffres du Xbox LIVE, qui atteignent aujoud'hui plus de 100 millions de comptes actifs. Nadella a également rappelé que les ventes de la Xbox Series X|S a été couronné de succès, et qu'il s'agit-là du meilleur lancement d'une console Xbox depuis la création de la marque.