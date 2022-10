Microsoft-Activision : le Brésil valide le rachat et répond aux arguments de PlayStation

Administrative Council for Economic Defense (CADE), l'équivalent de notre Autorité de la concurrence. Selon l'organisme, les craintes de Jim Ryan, le patron de PlayStation, n'ont pas lieu d'être."Considérant l'immense notoriété de Call of Duty, il est raisonnable de penser que si les jeux Activision-Blizzard n'étaient plus disponibles sur les consoles de Sony, les utilisateurs PlayStation pourraient décider de migrer vers Xbox ou même le PC, peut-on lire. D'un autre côté, il est également raisonnable de penser que si les prochains Call of Duty venaient à être exclusifs aux consoles de Microsoft, les joueurs dévoués à PlayStation pourraient tout simplement abandonner la série et se tourner vers d'autres franchises disponibles sur leur console favorite."La CADE ajoute : "Malgré tout, personne ne peut exclure la possibilité que Microsoft juge profitable de proposer en exclusivité les jeux d'Activision-Blizzard, et ce même si cette décision impliquerait une perte en termes de revenus, d'utilisateurs, et même de popularité de Call of Duty. Parce qu'en théorie, une telle stratégie permettrait dans le même temps de booster les ventes des consoles Xbox, d'élargir le nombre d'abonnés au Game Pass, et de faire bénéficier à tout l'écosystème de Microsoft d'un effet de réseau capable de combler les pertes générées sur le court terme."Par ailleurs, la CADE explique que les exclusivités ont justement permis à Sony Interactive Entertainment et à Nintendo de faire partie des leaders du marché vidéoludique. "Comme cela a déjà été constaté, Nintendo ne s'appuie sur aucun contenu d'Activision-Blizzard pour être compétitif, est-il souligné. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Sony s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo, avec notamment une grande base d'utilisateurs, un parc installé de consoles immense, un catalogue de jeux exclusifs robuste, de multiples partenariats avec des éditeurs, ou encore des joueurs loyaux envers la marque. Si PlayStation ne devait plus avoir accès aux productions Activision-Blizzard, tous ces points forts lui permettraient quand même de rester compétitif. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'unique objectif des activités de la CADE est la protection de la concurrence afin de promouvoir le bien-être des consommateurs brésiliens, et non de défendre les intérêts particuliers de concurrents spécifiques."

Le Brésil adopte donc la même position que l'Arabie Saoudite qui, l'été dernier, avait fait savoir qu'elle ne voyait aucun problème quant à la validation de l'opération. Si d'autres pays décidaient de leur emboîter le pas, alors la situation risquerait de se compliquer sérieusement pour Sony Interactive Entertainment. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, la Commission européenne devrait rendre un premier avis le 8 novembre prochain. Si certaines zones d'ombre subsistaient, une enquête plus approfondie serait lancée.