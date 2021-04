Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux d'avril, GTA 5 y est et il est aussi jouable via xCloud

NOUVEAUX JEUX DU XBOX GAME PASS (AVRIL 2021)

Alors que Sony vient tout juste d'annoncer la venue de Marvel's Avengers ou Borderlands 3 dans le PlayStation Now, au tour de Microsoft de dégainer avec son célèbre Xbox Game Pass qui continue d'engranger les hits : pour le mois d'avril, le constructeur américain ne rigole pas et se paie alors les services de Grand Theft Auto V, le grand, le célèbre, qui sera également disponible sur xCloud. En d'autres termes, se balader dans Los Santos depuis son téléphone grâce à la 4G, c'est désormais possible. On peut compter également sur la présence d'autres titres plus variés à l'instar du récent NHL 21 ou encore Zombie Army 4: Dead War (également offert ce mois-ci sur le PlayStation Plus). Jugez-plutôt :(8 avril - disponible sur consoles Xbox et xCloud)(8 avril - disponible sur consoles Xbox, PC et xCloud)(8 avril - disponible sur xCloud)(8 avril - disponible sur xCloud)(12 avril - via l'EA play)(15 avril - disponible sur consoles Xbox, PC et xCloud)(15 avril - disponible sur PC)(20 avril - disponible sur consoles Xbox et xCloud)À tout cela, on rajoutera la compatibilité, sur xCloud, d'une cinquantaine de jeux avec l'écran tactile de vos mobiles et tablettes pour être joués sans aucune manette. Et on ne va pas cracher dans la soupe. Heureux ?