Dead Rising : un reboot total était envisagé pour concurrencer The Last of Us, les images

Liam Robertson, Microsoft aurait demandé à Capcom il y a des années de rebooter sa franchise Dead Rising... pour venir talonner un certain The Last of Us. Tout simplement.



Cette approche auprès de Capcom Vancouver, le studio derrière les jeux Dead Rising, aurait été démarchée en tout début de vie la Xbox One, une époque encore marquée au fer rouge par l'aventure de Naughty Dog, à peine sortie sur PS3 en 2013. Ainsi, ce redémarrage total de la saga zombiesque aurait porté le nom de code "Climber" et était alors piloté par Josh Bridge, creative lead de Dead Rising 3.



Après des mois de travail et apparemment plusieurs millions de dollars injectés en 2014, "Climber aurait été un jeu de survie en monde ouvert avec un accent sur l'infiltration", déclare Robertson. La possibilité de tuer discrètement des zombies par derrière faisait partie des grosses mécaniques de gameplay : un "prototype élaboré" aurait même été fait.



Un concept très éloigné de l'original, donc, qui on le rappelle s'axait sur des combats bruts de décoffrage (et beaucoup d'humour) en s'aidant notamment du moindre objet posé ci ou là. Toutefois, ce "Climber" se serait appuyé également sur la possibilité de crafter et d'associer des objets entre eux pour en faire des armes : la direction artistique, elle aussi, se serait avérée beaucoup plus sombre et moins loufoque. Parmi les inspirations, Robertson cite The Walking Dead - la série TV était alors extrêmement populaire.



Hélas, lors de la présentation du projet mi-2014 aux hautes sphères de Capcom, le flop aurait été intense : les pontes n'auraient pas du tout aimé. Et par là, on entend que la décision aurait été purement et simplement d'annuler "Climber", alors transformé en Dead Rising 4 avec les bases traditionnelles de la série que l'on lui connait. Pas de chance.



Histoire d'alimenter cette drôle d'histoire, quelques concept arts ont même été dévoilés. Auriez-vous aimé voir ce projet aboutir ?

Si la saga Dead Rising a eu son heure de gloire, ça n'était clairement pendant cette génération où, plutôt inaperçue, la franchise a accouché de deux opus sympathiques, certes, mais loin d'être épatants. Et pourtant, les choses auraient pu être bien différentes :