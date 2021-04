Xbox Game Pass : encore six jeux pour avril, le catalogue continue de s'étoffer

NOUVEAUX JEUX DU XBOX GAME PASS EN AVRIL 2021

MLB The Show 21 (Xbox, xCloud, disponible dès maintenant)

Phogs (PC, 22 avril)

Second Extinction (PC, Xbox, xCloud, 28 avril)

Destroy All Humans Remake (PC, Xbox, xCloud, 29 avril)

Fable III (xCloud, 30 avril)

Fable Anniversary (xCloud, 30 avril)

Il y a quelques semaines, Microsoft communiquait les nouveaux jeux qui allaient intégrer le Xbox Game Pass en avril : GTA 5 faisait notamment partie du lot et le hit de Rockstar était carrément jouable via xCloud (et l'est toujours, évidemment).Dans le tas, on compte donc le classique Fable III, le récent remake Destroy All Humans! et carrément le tout nouveau venu Second Extinction, FPS bourrin tourné vers les dinosaures agressifs. Notons également la venue de MLB The Show 21, toujours aussi étonnant quand on sait qu'il vient des écuries de... Sony. Bon jeu à tous !