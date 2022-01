Uncharted : un extrait du film, c'est la scène de l'avion-cargo d'Uncharted 3

Toujours dans le cadre du CES 2022 de Las Vegas où Sony Interactive Entertainment occupait une place importance, la branche cinéma de la firme japonaise était également sur place en la personne de Tom Holland, venu promouvoir le film Uncharted, dont la date de sortie est toujours fixée au 18 février 2022. Sur scène, l'acteur britannique a fait savoir son amour pour le jeu vidéo qu'il connaît bien et qu'il a découvert pour la première fois lorsqu'il tournait Spider-Man Homecoming en 2016. Si Tom Holland revisite le personnage avec une version plus jeune, il reprendra ses mimiques et notamment ses célèbres punchlines telles que le "Oh Crap" que le personnage créé par Naughty Dog prononce souvent dans ses différentes aventures. En plus de sa présence, Tom Holland était également sur place pour lancer un extrait du film, la fameuse scène de l'avion-cargo que les joueurs connaissent bien, puisqu'il s'agit d'une séquence assez culte de Uncharted 3. Si dans le jeu vidéo, cet avion survole un désert, dans le film, c'est au-dessus d'une mer turquoise que Nathan Drake va se retrouver accroché à ces grosses caisses qui planent dans les airs. On vous laisse apprécier le spectacle.