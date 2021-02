Tuto PS5 : comment installer un disque SSD supplémentaire dans la console

Ce n'est un scoop pour personne, la PS5 dispose d'un espace de stockage faible. Sur le papier, il est annoncé 825 Go d'espace de données mais en réalité, c'est 667 Go dont on dispose une fois l'OS et les mises à jour effectuées. Autant vous dire qu'il va falloir songer à trouver des alternatives si on veut afficher une belle bibliothèque de jeux numérique. Il y a bien sûr les disques durs externes à brancher sur les ports USB 3.0 de la PS5, mais leur vitesse de traitement de calculs n'est en rien comparable avec du SSD NVMe disponible à l'intérieur de la console. Toutefois, depuis le teardown (désossage) officiel de la PS5 réalisé par Sony, on sait parfaitement qu'une interface M.2 compatible PCIe 4.0 permet de rajouter un disque SSD supplémentaire. Si cette fonctionnalité n'est pour le moment pas encore activée et quon attend également que Sony dévoile la liste des fabricants et des modèles qui seront compatibles, on a décidé de vous proposer une vidéo tutoriel pour vous expliquer pas à pas comment ouvrir votre PS5 et rajouter un SSD sans craindre d'abîmer votre console. Il suffit juste d'être un peu bricoleur, soigneux aussi et d'avoir un tournevis cruciforme. C'est Damien Greffet, notre spécialiste hardware à la rédaction JEUXACTU qui s'est plié à l'exercice. Please enjoy.