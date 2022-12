Transformers Rise of the Beasts : les Animutants arrivent, voici la 1ère bande annonce en VF

Cinq ans après Transformers : The Last Knight (qui est tout de même le cinquième épisode d'une saga débutée en 2007), Paramount Pictures et le studio Skydance nous dévoilent enfin la toute première bande-annonce de Transformers : Rise of the Beasts, toujours prévu pour le 7 juin 2023 au cinéma. Sorte de suite non assumée de Bumblebee, le spin-off sorti en 2018 et qui se déroulait dans en 1987, ce nouvel épisode estampillé Transformers installera sa chronologie dans les années 90. Le casting a été entièrement renouvelé, puisque le film est porté par Anthony Ramos (Godzilla 2, Hamilton) et Dominique Fishback, les deux têtes d'affiche qui ont été dirigées par Steven Caple Jr., qui s'est fait connaître pour sa réalisation de Creed 2. La grande particularité de ce Transformers : Rise of the Beasts est l'introduction de nouveaux robots transformeurs : les Animutants. Ils sont séparés en deux clans, les Maximals et les Predacon et séjournent en cachette sur Terre depuis belle lurette, sous la forme d'animaux. Une bonne excuse pour nous proposer de nouveaux affrontements entre robots géants, avec un habillage vintage que les quarantenaires ne bouderont pas, puisque nos Transformers ont le look de celui des jouets qu'on avait dans les années 90.