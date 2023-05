Tranformers Rise of the Beasts : Dorothée sera dans le film, premières images

d’entrées en France et 4,8 milliards de dollars générés au box-office mondial, il est un peu normal que la Paramount continue de miser dessus. Cet épisode introduira les Maximals, de nouveaux types de Transformers, inspirés d'animaux sauvages (gorille, panthère, rhinocéros, faucon, etc.) Le film se déroulera dans les années 90, ce qui permettra à Optimus Prime et ses coéquipiers d'avoir le look des cartoons de notre enfance. Si la version originale du film a casté pas mal de vedettes pour faire les voix, pour la version française, on a décidé de faire appel à des star-talents. Il y a quelques jours, nous avions appris que l'excellent vidéaste Mister V (l'un des homme les plus drôles de France d'ailleurs) a posé sa voix dans le film puisqu'il a doublé Mirage, en référence à l'album de son premier album musical.





Mais le YouTubeur ne sera pas le seul, puisque nous venons d'apprendre que Dorothée sera elle aussi dans le film, dans le rôle de d'Airazor, l'experte en reconnaissance aérienne des Maximals. Il s'agit d'un faucon dont le rôle sera de prévenir des dangers en amont grâce à son statut d'oiseau. Pour Dorothée, c'est une sorte de retour aux sources, elle qui a débuté en jouant la comédie avant de devenir l'animatrice de tous les enfants. En VO, c'est Michelle Yeoh qui double le personnage d'Airazor. Autrement,

















Patrick Messe prête sa voix à Optimus Prime et Michel Vigné à celle d'Optimus Primal.

