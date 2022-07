Tomb Raider avec Alicia Vikander : le film est bel et bien annulé, MGM a perdu les droits

Les propos alarmistes d'Alicia Vikander il y a une semaine à propos du probable abandon de Tom Raider 2 étaient légitimes, puisque nous venons d'apprendre que la MGM a perdu les droits de la licence pour le cinéma. C'est le magazine en ligne The Wrap qui sorti le scoop , précisant qu'avec le rachat de la MGM par Amazon, c'est la société Embracer Group qui a récupéré les droits de la franchise. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque Square Enix s'est débarrasé en mai dernier de sa branche occidentale, incluant Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal . Les droits de la franchise Tomb Raider au cinéma sont désormais entre les mains d'Embracer Group, qui s'est associé avec la société de production GK Film pour essayer de faire quelque chose de Lara Croft au cinéma. Selon The Wrap, Graham King (qui est à la tête de GK Film) a commencé une vente aux enchères pour sonder l'industrie cinématographique pour savoir qui serait intéressé pour relance la franchise au cinéma. En attendant, Alicia Vikander semble désormais détachée du rôle de Lara Croft et il n'est pas interdit qu'une nouvelle actrice soit castée à sa place si Tomb Raider revenait au cinéma.